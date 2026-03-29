شعبة الأجهزة الكهربائية: صعود الدولار وزيادة المحروقات من أسباب ارتفاع الأسعار

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية، إن ارتفاع الأسعار لا يحدث بين يوم وليلة، بل نتيجة مجموعة من العوامل التي تغيرت بشكل كبير خلال الشهر الماضي، أبرزها ارتفاع سعر الدولار، والتأمين البحري، بالإضافة إلى أسعار المحروقات.

وأضاف عبر برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة “ON”، اليوم السبت، أن المنتج يضع هذه العوامل أمامه عند تحديد الأسعار، موضحًا أن الغرض ليس تحقيق مكاسب إضافية، وإنما الحفاظ على رأس المال وتغطية التكاليف.

وأكد أن أسعار المستلزمات الأساسية للإنتاج هي التي تحدد أسعار البضائع، مضيفًا أنه في حال انتهاء الأزمة العالمية القائمة -الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية- من المتوقع أن تنخفض الأسعار فورًا، طالما أن العوامل المؤثرة على التكاليف تغيرت.





ورفعت شركات الأجهزة الكهربائية أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 5 و10% خلال شهر مارس الجاري، بحسب تجار تحدثوا لـ "الشروق"، مشيرين إلى أن الزيادات جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد صعود سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة أسعار الشحن البحري والتأمين، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.