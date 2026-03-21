أعلنت القوات المسلحة الأردنية مديرية الأمن العام، اليوم السبت، حصيلة تداعيات الحرب في الإقليم على المملكة خلال الأسبوع الثالث، منذ اندلاعها، كاشفة عن أرقام جديدة بشأن الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي تم التعامل معها.

وقالت مديرية الإعلام العسكري إن القوات المسلحة تعاملت خلال الأسبوع الثالث مع 36 صاروخًا وطائرة مُسيّرة أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، حيث نجح سلاح الجو الملكي في اعتراض وتدمير 14 صاروخًا و21 طائرة مُسيّرة، بينما لم تتمكن الدفاعات من التصدي لهجوم واحد.

وأوضحت المديرية أن إجمالي ما تم إطلاقه باتجاه المملكة منذ بدء الحرب بلغ 240 صاروخًا ومُسيّرة، تمكن سلاح الجو من اعتراض وتدمير 222 منها، في حين لم يتم اعتراض 18 صاروخًا ومُسيّرة.

وأكدت أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في أداء واجبها لحماية المملكة والدفاع عنها من أي اعتداء، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي السياق نفسه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن عدد البلاغات الناتجة عن سقوط شظايا وأجسام من صواريخ ومُسيّرات خلال الأسبوع الماضي بلغ 114 بلاغًا، توزعت على معظم محافظات المملكة.

وأشار إلى أن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال الأسبوع الماضي مع إصابة واحدة لطفل نتيجة سقوط شظايا، موضحًا أن حالته كانت جيدة وغادر المستشفى بعد تلقي العلاج.

وأضاف أن إجمالي عدد المتساقطات منذ بدء الحرب بلغ 414 جسمًا وشظية، فيما بلغ إجمالي الإصابات 24 إصابة، مؤكدًا أن جميع المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها من الاقتراب أو التجمهر حول أي أجسام غريبة أو شظايا، لما تمثله من خطورة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ فورًا عن أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.