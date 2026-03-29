حذر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، من التدخين داخل القطارات، قائلا: «تتعاطي السجائر في القطار كأنها مخدرات، ونفرض غرامات على الأشخاص المدخنين».

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، أن المكونات الداخلية للقطارات الحديثة من «فايبر وكاوتش وقماش» مواد قابلة للاشتعال، متسائلا عن ذنب الركاب المجاورين في الأذى الصحي الذي يلحق بهم.

وأشار إلى أن الوزارة تنتهج نظاما صارما لتحصيل الغرامات يشمل أيضا حالات التهرب من دفع التذاكر، واستخدام قطارات الركاب في شحن الحقائب، لافتا إلى أن حصيلة الغرامات تُوجه لخدمة المواطن وتطوير المرفق.

وأوضح أن منظومة النقل تعتمد على السولار والكهرباء وليس البنزين، لافتا إلى أن المترو يُصنف من كبار مستهلكين الطاقة، معقبا: «إحنا كنا مجبرين على زيادة سعر التذكرة».

وأضاف أن رفع جودة الخدمة عبر زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر، يؤدي إلى ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء، ويدفع الهيئة إلى الدخول في «شرائح محاسبة أعلى» لكلفة الكهرباء.

وأعرب عن قبوله للتعامل «العنيف» من قبل الدولة مع الوزارات والهيئات التابعة لها في تحصيل تكلفة الخدمات، قائلا: «لو الدولة اتعاملت مع كل الخدمات معاملة عنيفة وأخدت ثمن الخدمة بس وفرت خدمة جيدة.. أنا معاها».