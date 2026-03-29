بابا الفاتيكان: الرب يرفض صلوات القادة الذين يشنون الحروب

قال البابا ليو بابا الفاتيكان اليوم الأحد، إن الرب يرفض صلوات القادة الذين يشنون الحروب وتصبح «أيديهم ملطخة ‌بالدماء»، وذلك في لهجة حادة غير معتادة تأتي مع دخول حرب إيران شهرها الثاني.

وفي كلمة ألقاها أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس في أحد الشعانين (السعف) قال البابا ليو، ⁠وهو أول بابا أمريكي للفاتيكان، إن الرب «يرفض الحرب... ولا يمكن لأحد أن يستخدمه لتبرير الحرب».

وأضاف أن الرب «لا يستمع إلى صلوات الذين يشنون الحروب، بل يرفضها قائلا: (حتى لو صليتم كثيرا، فلن أستمع إليكم: فأيديكم ملطخة بالدماء)»، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

ولم يذكر البابا ليو أسماء أي من قادة العالم على وجه التحديد، لكنه كثف انتقاداته ‌لحرب ⁠إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ودعا البابا ليو، المعروف بحرصه الشديد في اختيار كلماته، مرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع، وقال يوم الاثنين إن الغارات الجوية ⁠عشوائية ويجب منعها.

واستخدم بعض المسئولين الأمريكيين عبارات مسيحية لتبرير شن الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران في 28 ⁠فبراير، التي أشعلت فتيل الحرب المتصاعدة.

وأدى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الذي بدأ يترأس ⁠صلوات مسيحية في وزارة الدفاع (البنتاجون)، صلاة يوم الأربعاء من أجل «عنف ساحق ضد أولئك الذين لا يستحقون الرحمة».