مستشار الأمن القومي العراقي: إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، سفير جمهورية فنلندا لدى بغداد آنتي بوتكونين.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأعرجي، بحث اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة، وانعكاساتها على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

وأكد الأعرجي، أن المنطقة تشهد حالة من التوتر المتصاعد نتيجة الحرب الدائرة، مشددًا على أن العراق ينتهج سياسة متوازنة في علاقاته مع مختلف الدول، ويعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.

وثمن مواقف دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للحرب، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تؤمن بأن الحل يكمن في اعتماد الحوار والدبلوماسية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وفق مبادئ الاحترام المتبادل والقانون الدولي وبناء الثقة بين الأطراف.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين السياسي والاقتصادي.

من جانبه، أعرب السفير الفنلندي، عن إدانة حكومة بلاده الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المقار الرسمية والعسكرية التابعة للدولة العراقية، مؤكدًا دعم بلاده لنهج الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف بهدف الوصول إلى سلام دائم، فضلًا عن دعمها الكامل لمؤسسات الدولة وسيادتها.