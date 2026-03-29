سي إن إن: الجيش الإسرائيلي على بُعد أيام من ضرب جميع أهدافه ذات الأولوية القصوى في إيران

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إن الجيش على بُعد أيام من ضرب جميع الأهداف في إيران التي يصنفها على أنها «ذات أولوية قصوى».

وبحسب ما نشرته شبكة «CNN»، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال نداف شوشاني، أن الأهداف تنقسم إلى مجموعات مختلفة، منها: الصواريخ الباليستية، ومواقع إنتاج الأسلحة، والمواقع النووية، ومراكز القيادة والسيطرة.

وأشار إلى أن كل مجموعة تتضمن فئات مختلفة؛ أساسية، ومهمة، وثانوية، مضيفًا: «في غضون أيام قليلة، سنتمكن من إنجاز المهمة ضد الأهداف ذات الأولوية القصوى ضمن مجموعة مواقع الإنتاج».

وأضاف: «هذا لا يعني أننا استنفدنا جميع أهدافنا.. ولكن فيما يتعلق بالأولويات القصوى التي حددناها، سنتمكن من تحقيق ذلك في غضون أيام قليلة».

وتردد متحدث جيش الاحتلال في تحديد جدول زمني مفصل لذلك؛ تحسبًا لتغير «الظروف العملياتية».

وخلال الأيام الماضية، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على مصنعين للصلب في إيران، أحدهما يستخدم مواد مشعة، وفقًا لما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى مصنع للماء الثقيل في مدينة أراك، الذي يضم مواقع إنتاج رئيسية للبلوتونيوم.

وقال شوشاني، إن الجيش الإسرائيلي استهدف مصنع الماء الثقيل هذا خلال هجومه في يونيو الماضي أيضًا، «لكن الاستخبارات رصدت محاولات لإعادة بنائه».

وإلى جانب تدمير الأهداف العسكرية، أسفرت الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران عن مقتل ما لا يقل عن 1900 شخص في إيران، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مئات المرافق الطبية والمدارس، بحسب الهلال الأحمر الإيراني.