الفريق كامل الوزير لأصحاب السيارات: لما تلاقي سعر البنزين زاد عندك المترو المدعوم

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة كانت تعاني من قصور سابق في تقدير الدعم وتحديد مستحقيه، قائلا: «إحنا كنا في وقت من الأوقات، لا بنقدر الدعم صح ولا بنقدر مستحقيه صح، بدأنا من الآن نعرف إيه هو الدعم، ومين هما مستحقيه، وبنحاول ندور عليهم علشان فعلا نوصل الدعم لمستحقيه».

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة المالية تدعم هيئة السكة الحديد عبر «مساهمات» تغطي الفارق في تكلفة اشتراكات تذاكر الطلاب وخطوط الضواحي والدرجة الثالثة.

ولفت إلى وضع الوزارة خطة في 2023 بهدف تقليص عجز هيئة السكة الحديد، متابعا: «إحنا من 2023 وضعنا خطة على أربع شرائح، بحيث أن يكون سعر التذكرة يساوي تقريبا مصاريف التشغيل، على اعتبار ثبات الأسعار التي ارتفعت والعجز ازداد بشكل كبير، فأصبحنا غير قادرين على إدارة المرفق بجودة ونظيف وسعر معقول في نفس الوقت، فكان لازم نحرك سعر التذكرة».

وشدد أن مرتبات موظفي السكة الحديد تخضع لنفس القواعد المطبقة في وزارات التربية والتعليم والصحة وبقية أجهزة الدولة، قائلا إن «مرتبات وزارة النقل عموما والسكة الحديد أقل بكثير جدًا من العاملين في وزرات أخرى».

وأكد أن أجور الكثير من الوزرات أعلى بكثير من النقل، مؤكدا أن الدولة باتت تعمل على إعادة توجيه «الدعم المُهدر» إلى الفئات المستحقة.

وتابع: «الدولة بتزود أسعار الخدمات، سواء سعر في النقل أو الوقود، وبتأخذ الفارق اللي كان بيُهدر وتوجهه إلى المستحقين فعلا، وبترفع مرتبات الناس اللي تستاهل مرتباتها تزيد، وتمنح معاش تكافل وكرامة، وتوفر مبادرة حياة كريمة».

ووجه نصيحة لأصحاب السيارات باللجوء إلى «المترو» المدعوم في حال ارتفاع أسعار الوقود، قائلا: «حضرتك عندك عربية واتنين وثلاثة في البيت أو حتى واحدة، لما تلاقي سعر البنزين زاد عندك المترو، المترو مدعوم روح اركب المترو المدعوم، طالما أنت مش قادر تدفع، فرنسا لا تسمح لحد أنه يركن في الشارع، علشان الناس تمشي وتنزل تركب المترو».