كامل الوزير: عدد المصانع في مصر قفز من 18 ألفا في مطلع الألفينات إلى 70000 اليوم

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تركت آثارا مباشرة على منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، مشيرا إلى أن المنطقة العربية نالت النصيب الأكبر من هذا التأثير نتيجة إغلاق مضيق هرمز والخليج العربي، فضلا عن القيود على باب المندب.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، أن المخاطر على سلاسل الإمداد العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار النقل، خاصة أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من وقود العالم تسبب إغلاقه في مضاعفة أسعار الوقود عالميا، وقفز سعر البرميل من حوالي 60 دولارا قبل الحرب إلى مستويات بين 112 إلى 116 دولارا اليوم.

وأوضح أن القفزة السعرية في الوقود انعكست على كافة مناحي الحياة، بما في ذلك أسعار الغذاء ومواد البناء والمعدات، مستشهدا بوضع أصحاب المخابز الذين ارتفعت تكلفة السولار لديهم من 15 إلى 20.5 جنيه.

وأشار إلى أن تكلفة استخراج الغاز المصري تأثرت هي الأخرى، وارتفعت من 4 لـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية تضاعف لتصل إلى ما بين 7.5 لـ 8 دولارات.

ونوه أن مصر لا تنتج كامل احتياجاتها من الغاز، موضحا أن بديات الألفينات لم تشهد تضاعف عدد السكان وتوسع شبكات الغاز في المنازل.

ولفت إلى أن الصناعة تطورت بشكل كبير للغاية، موضحا أن عدد المصانع في مصر قفز من نحو 18 إلى 20 ألف مصنع على الأكثر في مطلع الألفينات، إلى 70 ألف مصنع اليوم، تعتمد جميعها في تشغيلها على الوقود أو الغاز أو الكهرباء.

وأكد أن تداعيات هذه الحرب أثرت على كل مناحي الحياة في مصر والمنطقة العربية بالكامل دون استثناء.