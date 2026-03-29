الهند وتونس تؤكدان التزامهما بالعمل من أجل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي

أكدت الهند وتونس التزامهما بالعمل من أجل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إكس" للمتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رانذير جايسوال، نقلتها وكالة الأنباء الهندية / إيه إن أى نيوز / اليوم.

وأوضح المتحدث أن "د. نينا مالهوترا " وكيلة الوزارة لشؤون الجنوب شاركت فى رئاسة الجلسة السادسة من المشاورات الهندية التونسية التي عقدت في تونس على مستوى مسئولي الشئون الخارجية بالبلدين ، حيث ترأس الجانب التونسي وزير الدولة للشئون الخارجية محمد بن عياد ، وأن الجانبين استعرضا مجمل العلاقات الثنائية، بما في ذلك المشاركات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى والتعاون التجاري والاقتصادي وبناء القدرات.

وقال المتحدث: "إن وكيلة وزارة الشئون الخارجية الهندية قامت بزيار ودية لوزير الشئون الخارجية التونسي محمد علي النفطي خلال زيارتها لتونس، وأن الوزير التونسي دعا خلال لقائه بها إلى المزيد من الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال الطاقة المتجددة ، وأن الجانبين أكدا التزامهما المشترك بالعمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي".

من جانبها، أكدت وزارة الشئون الخارجية الهندية في بيان بهذا الشأن، أن المشاورات الهندية التونسية جرت في مناخ يتسم بالدفء، وأنها كانت مشاورات بناءة، مشيرة إلى أن هذا يؤكد العلاقة القوية والتاريخية والقيم الديمقراطية الراسخة العميقة والاحترام المتبادل والصداقة الدائمة بين الهند وتونس.