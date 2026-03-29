وزير الصحة اللبناني لـRT: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق إعلاميين وكوادر طبية وسنقدم شكوى لمجلس الأمن

قال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، استهداف الكوادر الطبية والإعلامية يعد جرائم حرب موصوفة.



وأكد ناصر الدين أن السلطات اللبنانية تعمل على إعداد ملف قانوني متكامل لتوثيق هذه الانتهاكات.



وأضاف أن الملف سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإرفاقه بشكوى رسمية سيتقدم بها لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأكد أن أسرائيل لا تهتم بالقوانين والمواثيق الدولية لكن علينا كشف الرواية الاسرائيلية التي تدافع عن جرائم الحرب.





واشار إلى سقوط 3 قتلى من الإعلاميين و9 قتلى في صفوف المسعفين خلال الساعات الـ12 الأخيرة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق جنوب لبنان.



وأشار إلى أن ضحايا المسعفين والكوادر الطبية من كافة الأجهزة، سواء الصليب الأحمر أو الدفاع المدني أو الهيئة الإسلامية أو كشافة الرسالة الإسلامية.