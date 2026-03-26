وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ مستشاريه أن الحرب في إيران قد دخلت مراحلها الأخيرة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه رغبته في إنهاء الحرب مع إيران في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى اعتقاده بأن المواجهة دخلت مراحلها الأخيرة.

ووفقًا للصحيفة، أوضح ترامب لمستشاريه أن التطورات الميدانية تشير إلى قرب حسم الصراع.

وفي سياق متصل، صرّح ترامب بأن طهران تبث معلومات وصفها بغير الدقيقة بشأن قدراتها العسكرية، مؤكدًا أن القوات الأمريكية نجحت في إضعاف الجيش الإيراني وتقليص قدراته بشكل كبير، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أنه تم تحقيق تقدم عسكري واضح خلال الفترة الأخيرة، في إشارة إلى نتائج العمليات الجارية.