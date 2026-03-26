مصادر لوكالة تسنيم: الحوثيون مستعدون لدخول الحرب والسيطرة على باب المندب

أفادت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية نقلا عن مصادر بأن جماعة الحوثي في اليمن مستعدة للانضمام إلى الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مسئولون من الجماعة إن قرار الانخراط في الحرب إلى جانب إيران سيكون قرارا يمنيا بحتا لا تمليه طهران".

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي، المعروفة أيضا باسم "أنصار الله" اليمنية، مستعدة للسيطرة على مضيق باب المندب، واصفا هذه المهمة بأنها "سهلة"، بحسب المصدر ذاته الذي لم يُكشف عن هويته.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، تسببت الجماعة بالفعل في اضطرابات كبيرة في البحر الأحمر منذ أكتوبر 2023، حيث استهدفت مئات الأهداف الإسرائيلية ردا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. كما استهدفت سفنا مرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما أعاق حركة التجارة العالمية، في حين فشلت الجهود الرامية في وقف هذه الهجمات.

وقامت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بمرافقة السفن عبر البحر الأحمر، لكن في حال قرر الحوثيون السيطرة على مضيق باب المندب، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تقليص الخيارات المتاحة أمام هذه القوات.

ويعد مضيق باب المندب ممرا حيويا يربط بين البحر المتوسط والبحر العربي، ويصل أوروبا بإفريقيا وآسيا عبر المحيطات.