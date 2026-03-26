الخميس 26 مارس 2026 6:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ناشط مناخي يواجه اتهامات جنائية بسبب إفساد سباقا للدراجات

هامبورج (د ب أ)
نشر في: الخميس 26 مارس 2026 - 6:00 م | آخر تحديث: الخميس 26 مارس 2026 - 6:01 م

يواجه ناشط مناخي اتهامات جنائية بعد التسبب في حادث تصادم لعدة متسابقين في سباق للدراجات في بلجيكا.

وذكرت وكالة أنباء "بلجا" أن المدعين العامين في غرب فلاندرز بدأوا تحقيقا للاشتباه في إلحاق أذى جسدي متعمد وعرقلة متعمدة لحركة المرور.

ووقع الحادث على بعد حوالي 30 كم من نهاية سباق جولة بروج أمس الأربعاء عندما جلس الرجل على مسار السباق وهو يرتدي قميصا مكتوب عليه "الأطفال يموتون بسبب أزمة المناخ في 3 2 1".

وابتعد الرجل عن الطريق في اللحظة الأخيرة لكن الحادث تسبب في اصطدام العديد من الدراجين، حيث لم يتمكن الكولومبي خوان مولانو، الفائز بالسباق العام الماضي، من الاستمرار، قبل أن يتم احتجاز المشتبه به بعد ذلك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك