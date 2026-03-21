وول ستريت جورنال: إيران استهدفت بصاروخين قاعدة بريطانية في المحيط الهندي

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، السبت، بأن إيران استهدفت بصاروخين قاعدة دييجو جارسيا البريطانية في المحيط الهندي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه القاعدة.

وأوضحت المصادر أن أحد الصاروخين فشل أثناء التحليق، بينما تم تعطيل الآخر عبر إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز "SM-3" من على متن سفينة حربية أمريكية.

وأشارت إلى أن استهداف إيران لقاعدة "دييجو جارسيا" التي تبعد عنها نحو 4 آلاف كلم، قد يعني أن مدى صواريخ إيران قد يكون أطول مما أعلنت عنه سابقا.

ولم يصدر على الفور، تعليق رسمي إيراني حول الأمر.

وبحسب منظمة "إيران ووتش" التابعة لمشروع "ويسكونسن" للحد من الأسلحة النووية (مقرها الولايات المتحدة)، تمتلك إيران صواريخ عملياتية تصل مداه إلى نحو 4000 كيلومتر.

وكان مركز "ألما" للدراسات والتعليم (مقرها إسرائيل)، قد ذكر في تقرير سابق بأن الحد الأقصى لمدى صواريخ إيران يقدر بحوالي 3 آلاف كيلومتر، مع الإشارة إلى وجود مؤشرات على تطوير أنظمة ذات مدى أطول.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح في فبراير 2025 بأن مدى صواريخ إيران محدد بشكل مقصود عند ألفين كلم.

وتُعد قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي، الواقعة على جزيرة تابعة لبريطانيا، قاعدة استراتيجية بارزة تستضيف القاذفات الأمريكية والغواصات النووية ومدمرات الصواريخ الموجهة.

والجمعة، اتهم وزير الخارجية الإيراني عراقجي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتعريض حياة البريطانيين للخطر، عبر "سماحه باستخدام القواعد البريطانية لشنّ هجمات ضد إيران".

ومنحت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعدها العسكرية لشنّ غارات جوية على مواقع صواريخ إيرانية، متذرعة بالهجمات التي استهدفت سفنا في مضيق هرمز.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.