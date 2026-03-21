النني يشارك في تأهل الجزيرة لنهائي كأس رئيس الدولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل فريق الجزيرة إلى نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، بعد الفوز على نظيره شباب الأهلي بهدف نظيف اليوم السبت.

وشارك نجم منتخب مصر السابق ولاعب أرسنال سابقا، محمد النني في الفوز، الذي جاء بهدف وحيد سجله برونو أوليفيرا في الدقيقة 48.

وحصل النني على بطاقة صفراء في الدقيقة التاسع إثر خطأ ارتكبه في منتصف الملعب.

وسيواجه الجزيرة في النهائي الفوز من العين (الذي يلعب بين صفوفه رامي ربيعة مدافع منتخب مصر ، ولاعب الأهلي السابق)، وفريق دبي يونايتد الذي يعد الحصان الأسود للبطولة وحقق مفاجآت في مشواره من بينها الإطاحة بفريق الوحدة.