ترامب: إيران لا يزال لديها نحو خمس ترسانتها الصاروخية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن إيران لا تزال تمتلك ما يزيد قليلا عن خُمس ترسانتها الصاروخية على الرغم من الضربات الجوية المكثفة خلال الحرب.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إنه تم تدمير معظم مصانع الطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق ومنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية. وأضاف: "لكن لا تزال لديهم قدرات. لديهم بعض الصواريخ، ولديهم بعض الطائرات المسيرة".

وتابع "أقول بالنسبة المئوية، ربما لديهم ما يتراوح بين 21% و22% من صواريخهم. هذا عدد كبير من الصواريخ، ولكن ليس كما كان عندما هاجمنا لأول مرة".

ولم يتضح ما الذي بنى عليه ترامب تقديراته.

وأشارت تقارير إعلامية نقلا عن مسئولين أمريكيين أو نتائج استخباراتية إلى أن إيران لا تزال تمتلك نسبة كبيرة من صواريخها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في منتصف مايو أن إيران لا تزال تمتلك نحو 70% من منصات الإطلاق المحمولة ونحو 70% من ترسانتها الصاروخية. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أشارت إلى أرقام مماثلة.

ورفض مسئول عسكري أمريكي كبير خلال جلسة استماع في الكونجرس هذه الأرقام المتداولة ووصفها بأنها خاطئة، لكنه لم يقدم أرقاما خاصة به.

وقد صور ترامب كثيرا الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في أواخر فبراير، على أنها ناجحة. وقد تم وقف إطلاق النار منذ ما يقرب من شهرين.