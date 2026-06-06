أعلن نادي ريال راسينج سانتاندير الإسباني تعاقده مع بلال عطية، لاعب النادي الأهلي الشاب، خلال فترة الانتقالات الحالية، قادمًا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع بند يمنح النادي الإسباني أحقية شراء اللاعب بنهاية الموسم.

وأنهى بلال عطية كافة الإجراءات الخاصة بانتقاله، بعدما تواجد في إسبانيا خلال الأيام الماضية، حيث خضع للفحوصات الطبية التي اجتازها بنجاح، قبل توقيع العقود الرسمية، تمهيدًا لتقديمه بشكل رسمي لوسائل الإعلام والجماهير.

وكشفت تقارير صحفية أن الاتفاق يتضمن إمكانية تمديد الإعارة لموسم إضافي، إلى جانب خيار الشراء النهائي، في خطوة تعكس ثقة النادي الإسباني في قدرات اللاعب وإمكاناته الفنية.

وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات راسينج سانتاندير، من بينهم مسؤولو العلاقات الدولية والعامة، بالإضافة إلى مدير إدارة الكرة، في إطار الترحيب باللاعب وبدء رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

وجاءت موافقة النادي الأهلي على إعارة اللاعب في ظل رؤية فنية تهدف لمنحه فرصة أكبر لاكتساب الخبرات، خاصة بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها مؤخرًا وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة.

وتندرج هذه الصفقة ضمن استراتيجية الأهلي لتسويق لاعبيه الشباب وفتح آفاق الاحتراف الخارجي أمامهم، بعد تجارب سابقة لعدد من اللاعبين في الدوريات الأوروبية.

يُذكر أن راسينج سانتاندير صعد حديثًا إلى الدوري الإسباني الممتاز «لا ليجا»، عقب تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية، ما يمنح بلال عطية فرصة مميزة لبدء مسيرته الأوروبية على مستوى تنافسي قوي.