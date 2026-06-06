أوكرانيا: مقتل وإصابة نحو 1400 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و372 ألفا و270 فردا، من بينهم 1380 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11983 دبابة، و24696 مركبة قتالية مدرعة، و43397 نظام مدفعية، و1837 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1405 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و1585 نظاما أرضيا آليا، و331818 طائرة مسيرة، و4733 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و103658 من المركبات وخزانات الوقود، و4253 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.