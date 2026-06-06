القوات البحرية الكورية الجنوبية والكندية تجري مناورات مشتركة

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن القوات البحرية الكورية الجنوبية والكندية أجرت مناورات مشتركة هذا الأسبوع قبالة الساحل الغربي الكندي.

وشارك في التدريبات الغواصة "روكس دوسان اهن تشانج هو" التي يبلغ وزنها 3 آلاف طن والفرقاطة دايجيون التي يبلغ وزنها 3100 طن ومروحيات تابعة للبحرية، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

وأضاف الجيش، أن الغواصة الكندية "اتش ام سي اس كورنر بروك" والفرقاطة أوتاوا، بالإضافة إلى مروحيات "سي اتش-148" المحمولة على متن السفن انضمت أيضا إلى التدريبات، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية، إن الدولتين عززتا قدراتهما التشغيلية المشتركة من خلال التدريبات البحرية، التي شملت إطلاق النار على السفن والحرب المضادة للغواصات.