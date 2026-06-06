عراقجي : لبنان ليس ورقة مساومة بالنسبة لإيران

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "يكون لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران"، في إطار المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف إطلاق النار بين البلدين.

وكتب عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على تصريحات الرئيس اللبناني جوزف عون، بأن "إيران تعتبر لبنان أداة للمساومة": "وفقًا لتصريحات السيد عون، يبدو أن إيران هي التي تحتل خُمس الأراضي اللبنانية، وتسببت في تهجير ربع اللبنانيين، وتقصف بلاده يوميًا"، في إشارة إلى إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "لو كان لبنان أداة للمساومة بالنسبة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ وقت طويل. أنقذوا لبنان من عدوه الحقيقي، سيادة الرئيس (اللبناني)".