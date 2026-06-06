يغادر البابا ليو بابا الفاتيكان، اليوم السبت، إلى إسبانيا في زيارة تستغرق أسبوعا، هي الأولى إلى ​دولة بالاتحاد الأوروبي خارج إيطاليا، وسيفتتح خلالها برجا جديدا في كاتدرائية ‌ساجرادا فاميليا الشهيرة في برشلونة، ويلتقي بمهاجرين تحدوا مياه المحيط الأطلسي الخطرة للوصول إلى أوروبا.

ومن المتوقع أن يجتذب أول بابا أمريكي للكنيسة الكاثوليكية حشودا كبيرة خلال الزيارة ​الممتدة من السادس حتى 12 يونيو، والتي تشمل أيضا محطات ​في مدريد ودير مونتسيرات وجزر الكناري، وهي أرخبيل إسباني قبالة ⁠الساحل الغربي لأفريقيا، وفقا لوكالة رويترز

وسيلتقي البابا ليو، الذي أغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​بانتقاده لسياساته المناهضة للهجرة، في المحطة الأخيرة من زيارته مع المهاجرين والمنظمات ​المكرسة لمساعدتهم.

وقال ماتيو بروني مدير المكتب الصحفي للفاتيكان إن الوضع الذي يعيشه المهاجرون يشغل البابا كثيرا. وأضاف: "هؤلاء بشر، ويجب أن تلامس قصصهم قلوبنا".

ومن المقرر أن يلقي البابا ​ليو، الذي أصبحت تصريحاته أكثر حدة ضد قادة العالم في الأشهر ​القليلة الماضية، أكثر من 20 خطابا وسيصبح أول بابا يلقي كلمة بالبرلمان الإسباني.

ورجح بروني ‌أن ⁠يندد البابا خلال الزيارة بالحروب التي تدور رحاها في أنحاء العالم، ويحث على الحوار للتغلب على الاستقطاب السياسي والاجتماعي المتزايد.

وعلى النقيض من العديد من القوى الغربية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة في عهد ترامب، أطلقت حكومة ​رئيس الوزراء الإسباني ​بيدرو سانشيز برنامج ⁠عفو شامل، مما سمح لحوالي 500 ألف مهاجر بطلب الحصول على وضع قانوني.

وبحسب منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية، ​لقي أكثر من 3000 شخص حتفهم في عام 2025 ​أثناء ⁠محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري، غالبا على متن زوارق بدائية الصنع.

وعندما يصل البابا ليو إلى مدريد صباح اليوم السبت، سيلتقي بالملك فيليبي والملكة ليتيثيا في ⁠القصر ​الملكي، ويلقي كلمة أمام الدبلوماسيين وقادة المجتمع ​المدني.

وفي اليوم نفسه، سيلتقي بشبان في الساحة الواقعة خارج ملعب سانتياجو برنابيو، مقر نادي ريال ​مدريد لكرة القدم، وسيزور مؤسسة خيرية كاثوليكية للمشردين