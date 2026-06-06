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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: اتهام رجل بقتل الممثل جيمس هاندي طعنا

واشنطن - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 6 يونيو 2026 - 9:22 ص | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 9:22 ص

وجهت السلطات الأمريكية يوم الجمعة اتهاما بالقتل إلى رجل في قضية طعن الممثل جيمس هاندي، المعروف بمشاركته في فيلمي "جومانجي" و"توب جن: مافريك"، وكان هاندي صديقا لوالدة المتهم.

ووجهت الاتهامات إلى مايكل جليدهيل (44 عاما) بعدما قالت الشرطة إن الضباط عثروا على هاندي (81 عاما) مطعونا في صدره وفاقدا للوعي خارج منزله في لوس أنجلوس يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يتم استدعاء المتهم في وقت لاحق من يوم الجمعة في المحكمة العليا في لوس أنجلوس.

وتقول السلطات إنه تم اعتقال جليدهيل بعد أن أخبر الشرطة أنه هو الشخص الذي يبحثون عنه.

وكان هاندي قد شارك في تمثيل أعمال في السينما والتلفزيون لعقود من الزمن، بما في ذلك ظهوره في مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية الخاصة بالجرائم.

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