تحذيرات من وصول الإصابات بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا إلى 20 ألف حالة

حذر تحليل جديد أجراه مسئولو الصحة في الولايات المتحدة من أن تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا قد يرتفع إلى 20 ألف حالة أو أكثر، اعتمادا على مدى سرعة عزل المصابين لإبطاء انتشار المرض.

ونشرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مجموعة من السيناريوهات التي تم إنشاؤها بواسطة نماذج الكمبيوتر يوم الجمعة، والتي تتراوح من 10 آلاف حالة إلى أكثر من 20 ألف حالة. وإذا كان هذه السيناريوهات دقيقة، فإن السيناريو الأسوأ يمكن أن يقترب من أسوأ تفشي لإيبولا في التاريخ، وهو وباء غرب أفريقيا في الفترة بين عامي 2014 و2016، والذي أسفر عن أكثر من 28 ألف حالة إصابة وأكثر من 11 ألف حالة وفاة.

وقال الدكتور ساتيش بيلاي مدير قسم الاستجابة لإيبولا في مراكز السيطرة على الأمراض، في مؤتمر صحفي "بدون تدخلات قوية في مجال الصحة العامة، تشير أعمال النمذجة إلى احتمال حدوث تفشي بهذا الحجم".

وقالت جنيفر نوزو، مديرة مركز الأوبئة بجامعة براون، إن النمذجة "تؤكد ما كنا قلقين بشأنه منذ البداية: هذا التفشي يسلك مسارا خطيرا" إذا لم يتم بذل المزيد من الجهود لوقف انتشار إيبولا.

لكنها حذرت من أنه قد يكون من الصعب للغاية التنبؤ بكيفية تقدم تفشي المرض. وأضافت: "لن أقرأ الكثير في الأرقام المحددة. فمن الصعب حقا تقديم توقعات دقيقة عندما تكون لديك بيانات محدودة".