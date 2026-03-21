حرب إيران تربك خريطة حفلات نجوم الغناء

• تأجيل حفلات إليسا ومصطفى قمر ومحمود العسيلى وهيفاء وهبى.. وجولة شاكيرا فى الشرق الأوسط مهددة بالكامل

يبدو أن الحرب التى شنتها أمريكا واسرائيل على إيران ووصلت رحاها لمنطقة الخليج العربى، لن تتوقف آثارها السلبية ونزيفها المستمر على الاقتصاد، ولكن بالتأكيد كان متوقعًا أن تصل الى قطاع الترفيه فى هذه الدول، خصوصًا مع حلول أيام عيد الفطر والإجازات، فمع اضطراب حركة الطيران واستمرار القصف الصاروخى الإيرانى على منشآت نفطية واقتصادية فى الخليج، كان من الصعب استمرار إقامة الحفلات الغنائية لعدد من نجوم الطرب المشهورين، خصوصًا مع حالات الإجلاء المدنى التى تحدث فى قطر والإمارات والكويت، واكتظاظ المطارات بالمواطنين العالقين فيها خوفًا من الاستمرار فى هذه الدول التى تعانى من الرشق الصاروخى. فقد أربكت هذه الحرب كل الخريطة الغنائية والحفلات على مدى شهر مارس الجارى وشهر إبريل المقبل، وتسبب فى إلغاء حفلات بالجملة وتأجيل أخرى وعدم وضوح موقف ثالثة.

وكانت فى بداية هذه الحفلات التى تم إلغائها كل تلك التى ستُقام على أرض الكويت، حفل المطربة اللبنانية إليسا فى أرينا الكويت، وجاء فى بيان التأجيل «التوترات العسكرية واضطراب حركة الطيران»، ولكن هذا بناءً على تعليمات وزارة الداخلية الكويتية التى قررت إيقاف كل الحفلات والأعراس والمسرحيات خلال فترة عيد الفطر.

وفى الأردن، تم تأجيل المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان جرس الموسيقى بسبب التطورات العسكرية، وبناءً عليه تم إلغاء حفلات مصطفى قمر ومحمود العسيلى ويورى مرقدى يوم 20 يونيو المقبل فى منطقة العبدلى بالعاصمة عمّان، رغم أن الوقت ما زال مبكرًا على هذه الحفلات، لكن اضطراب حركة الطيران وعدم وضوح الرؤية بشأن انتهاء هذه الحرب من عدمه، دفع المنظمين لإلغاء هذه الحفلات الغنائية ورد قيمة التذاكر للجمهور.

ورغم استعداد المطربة الكولومبية شاكيرا للعودة للشرق الأوسط بعد غياب أكثر من 15 عامًا عن إقامة الحفلات الغنائية فيه بجولة غنائية ضخمة تضم 5 دول، فإن هذه الحرب دفعت المنظمين لإلغاء الحفل المقرر انعقاده فى الأردن لشاكيرا يوم 28 مارس الجارى فى منطقة آيلة بالعقبة، وذكرت الجهة المنظمة، فى بيان، الإلغاء السبب بالقول «توترات إقليمية»، وكذلك الحفل الذى كان مقررًا إقامته لها يوم 1 إبريل فى العاصمة القطرية الدوحة، والذى طاله التأجيل أيضًا فى شكل «تعليق مؤقت» لحين وضوح الرؤية، وتبقى باقى حفلات جولتها الغنائية مهددة بالإلغاء أيضًا، وتشمل إقامة حفل فى مصر أمام سفح الأهرامات يوم 7 إبريل، وحفل رابع فى العاصمة الإماراتية أبوظبى يوم 4 إبريل المقبل فى جزيرة ياس، أما الحفل الأخير فى مدينة جدة بالسعودية يوم 19 إبريل.

وكذلك المطرب اللبنانى محمد فضل شاكر الذى ارتبكت خريطته الغنائية بالكامل، وتم إلغاء جولته الغنائية فى ألمانيا وهولندا شهر يونيو المقبل بسبب توقف حركة الطيران. وأيضًا هيفاء وهبى والشامى الذين تم تأجيل حفلهما فى عيد الفطر فى العاصمة اللبنانية بيروت نظرًا لظروف الحرب خصوصًا الجنوب اللبنانى بعد اشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلى.

وكانت أصالة فى مقدمة النجوم الذين تم إلغاء حفل غنائى لهم، بسبب التوترات الإقليمية وظروف الحرب، حيث كانت تستعد لإحياء حفل فى دمشق بسوريا يوم 18 من الشهر الجارى، لكن تم إلغاؤه قبلها بأسبوع تقريبًا.

وتتبقى حفلات لنجوم آخرين ما زالت قيد المراجعة بناءً على التطورات الإقليمية وحركة الطيران، وفى مقدمتهم نانسى عجرم التى كانت ستحيى حفلًا غنائيًا فى دبى أثناء عيد الفطر، وكذلك راغب علامة الذى كان يستعد لإحياء حفلين غنائيين فى الإمارات والبحرين أيام العيد أيضًا.

فى حين هناك مطربون آخرون لم تتأثر حفلاتهم بالحرب الدائرة رغم وقوعها فى قلب الأحداث، ولعل أبرزهم أنغام التى ستحيى حفلًا فى جدة بالسعودية يوم 26 مارس الجارى، وأحمد سعد الذى كان مقررًا إحياءه حفلًا فى العاصمة الإماراتية أبوظبى يوم 22 مارس على خشبة مسرح Space 42 arena، وكذلك المطرب محمود العسيلى الذى سيحيى حفلًا غنائيًا مشتركًا مع ويجز يوم 22 مارس ضمن احتفالات عيد الفطر فى مدينة جدة بالسعودية على خشبة مسرح عبادى الجوهر أرينا.