توقيف إيراني ورومانية بعد محاولة اختراق قاعدة نووية بريطانية

أعلنت الشرطة في المملكة المتحدة توقيف رجل إيراني وامرأة رومانية بعد محاولتهما التسلل إلى قاعدة بحرية تضم غواصات نووية، في حادثة أثارت مخاوف أمنية متزايدة.

وأوضحت الشرطة الاسكتلندية أن الموقوفين، وهما إيراني يبلغ 34 عاما ورومانية تبلغ 31 عاما، حاولا الخميس دخول قاعدة فاسلين في اسكتلندا، التي تستضيف منظومة الردع النووي البريطانية "ترايدنت"، قبل أن يتم اعتقالهما وتوجيه اتهامات على صلة بالواقعة، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

ومن المقرر أن يمثل المتهمان أمام محكمة في بلدة دمبارتون الاسكتلندية، الاثنين، للنظر في التهم الموجهة إليهما.

وتأتي الحادثة في ظل تحذيرات متكررة من أجهزة الأمن البريطانية بشأن تزايد أنشطة التجسس المرتبطة بـ إيران داخل البلاد، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

كما تتزايد المخاوف من استهداف بريطانيا على خلفية دورها في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، حيث سمحت لندن باستخدام قواعد عسكرية بريطانية في عمليات وصفتها بأنها "دفاعية".

وفي هذا السياق، اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بتعريض حياة البريطانيين للخطر، عقب السماح باستخدام قواعد بريطانية في عمليات عسكرية ضد بلاده.