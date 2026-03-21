القيادة المركزية الأمريكية: نفرض سيادتنا على الأجواء الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عن قصف مخازن لصواريخ إيرانية باليستية ورادارات تستخدم بتهديد الملاحة.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن إيران تكبدت خسائر كبيرة في إمكانياتها القتالية"، مضيفًا: "نفرض سيادتنا على الأجواء الإيرانية".

وتابع: "نعمل على مواجهة التهديدات العابرة للحدود ولا سيما الصواريخ، ونعمل على مواجهة تهديدات إيران للملاحة البحرية".

وأكمل: "قصفنا مخازن لصواريخ إيرانية باليستية ورادارات تستخدم في تهديد الملاحة".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، قتلت ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون وعسكريون، وخلّفت أكثر من 15 ألف جريح ودمارا واسعا.

في المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة أكثر من 4090 شخصا، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت أكثر من 200.

كما يشمل الرد الإيراني هجمات في دول عربية، تقول طهران إنها موجهة ضد أهداف وقواعد عسكرية بتلك الدول، التي ترد بأنها معظم الهجمات تستهدف اعيانا مدنية وتقول إنه لا يمكن تبرير هذه الاعتداءات.