السعودية تدمر69 مسيرة معادية استهدفت المنطقة الشرقية

دمرت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، نحو 69 مسيّرة معادية استهدفت المنطقة الشرقية، "في مؤشر على تمادي السلوك الإيراني المعادي باستهداف دول الجوار دون مبرر أو ذريعة".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، في عدد من البيانات، اليوم السبت إنه "جرى اعتراض وتدمير 5 مسيّرات في المنطقة الشرقية وفقا لأحدث بيان"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي الساعات الماضية، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية في "عز ورفعة"، وكتب في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "نسال الله أن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية، وكل عام وأنتم بخير، وبلادنا في عز ورفعة".