فيلم «إيجي بست» يحصد 4 ملايين جنيه في أول أيام العيد

حصد فيلم "إيجي بست"، 4 ملايين و243 ألف جنيه، في أول أيام العيد، لتبلغ إجمالي إيراداته في العيد حتى الآن 5 ملايين و676 ألف جنيه.

العمل من بطولة أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، وميشيل ميلاد، وأحمد عبدالحميد، وأحمد الرافعي، ويشهد الظهور التمثيلى الأول لمغنى الراب مروان بابلو. الفيلم من تأليف أحمد حسنى، وإخراج مروان عبد المنعم، ويستند إلى وقائع حقيقية أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية، متناولًا قضية موقع "EgyBest" من زاوية درامية تمزج بين التشويق والبعد الإنسانى.

وتدور الأحداث حول شابين يحولان شغفهما بالسينما إلى مشروع رقمى ضخم، متحدين قوانين الملكية الفكرية، ما يضعهما فى مواجهة مباشرة مع شركات الإنتاج والجهات المعنية.

ويعتمد الفيلم على إيقاع سريع وروح شبابية معاصرة، ما يجعله مرشحا بقوة لجذب جمهور الشباب الباحث عن أعمال تجمع بين المغامرة والدراما بطابع حديث.