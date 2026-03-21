الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض إحدى مقاتلاته لهجوم بأجواء إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تعرض إحدى مقاتلاته لهجوم بصاروخ أرض- جو، في سماء إيران.

وقال في بيان، إن مقاتلة إسرائيلية في إيران تعرضت لهجوم بصاروخ أرض- جو، مدعيا أن محاولة إسقاطها "فشلت".

وأشار إلى أنه "منذ بداية الحرب على إيران، كانت هناك عدة محاولات لضرب المقاتلات الإسرائيلية في الأجواء الإيرانية، وقد تعاملت أطقم المقاتلات بنجاح مع هذا التهديد"، بحسب ادعائه.

ومتوعدا بالتصعيد، قال الجيش إن "سلاح الجو الإسرائيلي سيواصل التحليق والهجوم أينما دعت الحاجة في سائر أنحاء إيران".

يأتي ذلك رغم تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.