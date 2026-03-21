الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة إف 16 تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه أسقط ثالث طائرة مقاتلة إسرائيلية وسط إيران، موضحًا أنها من طراز إف-16.

وأضاف في بيان أوردته وكالة تسنيم، أنه تم إسقاط الطائرة المقاتلة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للقوات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني.

وتابع: «يُظهر نجاح اعتراض وتدمير أكثر من 200 طائرة، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ كروز وطائرات تزويد بالوقود وطائرات مقاتلة متطورة للغاية، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، القدرة المتزايدة على رصد واعتراض المعتدين في سماء إيران والمنطقة، وتعزيز دروع الدفاع الجوي للبلاد».

وسبق أن كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تعرض إحدى مقاتلاته لهجوم بصاروخ أرض جو خلال عملية في سماء إيران.

وقال الجيش في بيان، ظهر السبت: «خلال مهمة عملياتية للقوات الجوية في الأجواء الإيرانية، رُصد صاروخ أرض-جو يُطلق باتجاه طائرة مقاتلة إسرائيلية».