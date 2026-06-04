ترامب يعلن مشاركته في قمة مجموعة السبع بفرنسا بعد احتفالات عيد ميلاده في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشارك في قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا منتصف يونيو الجاري.

وأوضح ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال الأربعاء، أنه سيتوجه إلى فرنسا مباشرة بعد فعالية تتضمن نزالات للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض، احتفالا بعيد ميلاده الثمانين في 14 يونيو.

وكتب ترامب: "سأتوجه إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا مباشرة بعد ما سيكون إحدى أكثر الليالي إثارة في التاريخ الأمريكي، وهي نزالات بطولة العالم لـ(يو إف سي) التي ستقام في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض".

وستعقد مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قمتها في مدينة إيفيان الفرنسية الواقعة على ضفاف بحيرة جنيف خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو.

وكانت كندا قد استضافت قمة مجموعة السبع العام الماضي.