 سنتكوم: إيران استهدفت مطار الكويت الدولي بطائرات مسيرة وادعاء سقوط صاروخ أمريكي كاذب - بوابة الشروق
الخميس 4 يونيو 2026 6:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

سنتكوم: إيران استهدفت مطار الكويت الدولي بطائرات مسيرة وادعاء سقوط صاروخ أمريكي كاذب


نشر في: الخميس 4 يونيو 2026 - 5:33 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2026 - 5:33 ص

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن ما أعلنته إيران بشأن عدم مسؤوليتها عن الهجوم على مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي "كاذب تماما"، مؤكدة أن طهران نفذت هجوما بطائرات مسيّرة استهدف المطار المدني بشكل مباشر.

وأوضحت سنتكوم في منشور على منصة إكس، أن الادعاء الإيراني بأن الأضرار نجمت عن صاروخ اعتراض أمريكي "ادعاء كاذب"، مشيرة إلى أن الهجوم كان "متعمدا ومخططًا له وغير مبرر".

وكانت إيران قد قالت في وقت سابق أنها لم تستهدف المطار، وإن الأضرار التي وقعت جاءت نتيجة صاروخ اعتراض أمريكي، وهو ما نفته القيادة المركزية الأمريكية بشكل قاطع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك