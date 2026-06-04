محكمة نيجيرية تقضي بإعدام 4 مسلحين في قضية هجوم دموي استهدف كنيسة عام 2022

أصدرت محكمة اتحادية في نيجيريا، الأربعاء، حكما بالإعدام بحق أربعة مسلحين أدينوا بقتل ما لا يقل عن 50 شخصا خلال هجوم استهدف كنيسة عام 2022 في جنوب غرب البلاد.

وأسفر الهجوم، الذي وقع أثناء انتهاء قداس في كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية بمدينة أوو في ولاية أوندو في 5 يونيو 2022، عن مقتل أطفال كما أُصيب عشرات الأشخاص.

وأُدين الرجال الأربعة بتهم تتعلق بالإرهاب، بينما تمت تبرئة متهم خامس لعدم كفاية الأدلة.

وقال الادعاء إن المتهمين ينتمون إلى جماعة مسلحة تعرف باسم "الشباب"، وكانوا ينشطون من خلية في ولاية كوجي بوسط شمال نيجيريا، على بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة.

وفي أبريل الماضي، أدانت نيجيريا أكثر من 300 مشتبه به في قضايا إرهاب خلال محاكمة جماعية استمرت أربعة أيام.

وتواجه نيجيريا أزمة أمنية معقدة، خاصة في الشمال، حيث تتواصل تمردات مسلحة منذ أكثر من عقد، وتنشط جماعات مسلحة في عمليات خطف مقابل فدية.

ومن أبرز الجماعات المسلحة الإسلامية بوكو حرام وفصيلها المنشق الذي يرتبط بتنظيم داعش ويُعرف باسم "ولاية غرب أفريقيا الإسلامية"، إضافة إلى جماعة لاكوراوا المرتبطة بداعش والتي تنشط في مناطق شمال غرب البلاد المتاخمة لجمهورية النيجر.