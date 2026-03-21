إسرائيل: العثور على شظايا اعتراضية في ديمونا بعد اعتراض صاروخ إيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي الإيرانية باتجاه جنوب البلاد، حيث رصدت الأنظمة الدفاعية الصاروخ وفعلت صافرات الإنذار.

وأكدت مصادر عبرية العثور على شظايا صواريخ اعتراضية في عدة مواقع بمدينة ديمونا، دون التبليغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى اللحظة.

وجاء في بيان سابق للجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. تعمل الأنظمة الدفاعية لاعتراض التهديد".

وأضاف البيان أن قيادة الجبهة الداخلية أرسلت توجيهاً احترازيا مباشرا إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، داعيا الجمهور إلى "التصرف بمسؤولية واتباع التعليمات - فهي تنقذ الأرواح".

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان بالدخول إلى المناطق المحمية عند تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر، مؤكدا أن مغادرة المكان المحمي مسموح بها فقط بعد تلقي تعليمات صريحة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم 22 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية بين الجانبين.