الأردن: اعتراض 14 صاروخا و21 درونز خلال أسبوع

أصدرت مديرية الإعلام العسكري الأردنية، اليوم السبت، بيانا حول تداعيات الحرب على الأردن خلال الأسبوع الثالث من انطلاقها.

وذكرت المديرية في بيان، أن سلاح الجو اعترض ودمّر 14 صاروخا و21 طائرة بدون طيار درون، فيما لم يتم التصدي لهجوم واحد فقط.

وأشارت إلى أن مجموع الصواريخ والدروز التي أطلقت تجاه أراضي الأردن منذ بدء الحرب، بلغ 240 صاروخا ومسيرة، فيما تمكن سلاح الجو الملكي من اعتراض وتدمير 222 صاروخا وطائرة بدون طيار "درون".

ولم تتمكن الدفاعات الجوية الأردنية من اعتراض 18 صاروخا ودرون.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن عدد البلاغات الناتجة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات الدرونز التي تعاملت معها كوادر الدفاع المدني والشرطة خلال هذا الأسبوع وصل إلى 114 بلاغا، وكانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات خلال الأسبوع الماضي، بحسب وكالة الانباء الاردنية بترا.

وبين أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع إصابة واحدة لطفل نتيجة الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي، وقد كانت حالته جيدة وغادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى أن مجموع المتساقطات منذ بدء الحرب قد بلغ 414، فيما بلغ مجموع الإصابات 24 إصابة وقد غادر المصابون جميعا المستشفيات.