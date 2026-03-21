إيران: مقتل 60 شخصا في محافظة إيلام منذ 28 فبراير

أعلنت إيران مقتل 60 شخصا في محافظة إيلام غربي البلاد منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الأمريكية.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن محافظ إيلام أحمد كرمي، بأن القوات الأمريكية الإسرائيلية شنت هجمات في المحافظة استهدفت 93 موقعا فيها.

وأضاف أن "هذه الهجمات تسببت في استشهاد 60 من مواطنينا، بينهم رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر وضباط شرطة وحرس حدود". ​​​​​​​

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران أسفر عن مئات القتلى، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بالمصالح الأمريكية في دول عربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.