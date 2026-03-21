الأمن الداخلي في حلب: إنزال العلم السوري يمس الدولة

أكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن إنزال العلم الوطني يمس برمزية الدولة وسيادتها.

وأكدت قيادة الأمن العام في حلب في بيان لها أن الجهات المختصة،:" تتابع باهتمام بالغ الحادثة التي وقعت خلال احتفالات عيد النيروز، والمتمثلة في قيام أحد الأشخاص بإنزال العلم السوري بشكل متعمد، في تصرف مخالف للقوانين والأنظمة النافذة، ويمس برمزية الدولة وسيادتها".

وشددت قيادة الأمن العام على أن " العلم الوطني يمثل رمز وحدة البلاد وكرامتها، وأي اعتداء عليه يُعد عملاً مخالفاً للقانون ويستوجب المساءلة القانونية".

ودعت قيادة الأمن العام " الجهات المختصة كل من يملك معلومات موثوقة حول هوية الشخص المعني أو مكان تواجده إلى التعاون والإبلاغ عبر القنوات الرسمية، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول.

كما تؤكد الجهات المعنية حرصها على تطبيق القانون بعدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل مع مثل هذه الأفعال ضمن الإطار القانوني دون تجاوز الالتزام بالقانون الذي هو الضامن الوحيد لحماية المجتمع وصون كرامة الدولة ".

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لقيام شخص بإنزال العلم السوري في احتفالية عيد النيروز في مدينة عين العرب / كوباني بريف الشرقي كما شهدت عدة مدن في مناطق ريف حلب صدامات جراء إنزال العلم السوري .

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر مرسوما باعتبار يوم 21 مارس يوم احتفال بعيد النيروز .