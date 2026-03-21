تركيا تدين الأنشطة الاستيطانية وممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بالضفة

أدانت وزارة الخارجية التركية تصاعد "إرهاب" المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تكثيف الأنشطة الاستيطانية، والضغوط التي تمارسها قوات الأمن الإسرائيلية على الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان نشرته، السبت، تعليقا على الأوضاع في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة: "ندين تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، وتكثيف الأنشطة الاستيطانية، والضغوط التي تمارسها قوات الأمن الإسرائيلية على الفلسطينيين".

وأشارت إلى ضرورة وضع حد فورا لممارسات الضم التي تنتهجها إسرائيل، وتهدف إلى تقويض حل الدولتين، الذي يعد مفتاح السلام الدائم في المنطقة، وكذلك لإرهاب المستوطنين الذي يستهدف الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وعلى رأسها الحق في الحياة.

وأكدت أن ذلك "يُعد ضرورة أساسية سواء من حيث القانون الدولي أو من أجل استقرار المنطقة".

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، وهو ما أسفر إجمالًا عن استشهاد 1133 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال نحو 22 ألفا.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركز اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراض محتلة.

ويحذر فلسطينيون من أن هذه الإجراءات تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة.