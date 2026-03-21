أكد مصدر إيراني مقرب من دوائر صنع القرار في طهران، اليوم السبت، أن القيادة الإيرانية لا تثق بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض التصعيد العسكري، واصفا إياها بأنها تهدف لتحقيق مكاسب نفسية واقتصادية فقط.

​وأوضح المصدر، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن الواقع الميداني لا يشهد أي تغيير ملموس في مستوى التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن إعلان ترامب الأخير لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض.

​وبحسب المصدر، فإن الغرض من هذه التصريحات هو محاولة التأثير على الأسواق العالمية وتهدئة المخاوف الاقتصادية التي نتجت عن تصاعد التوتر في مضيق هرمز.

​وشدد المصدر على أن طهران توصلت إلى قناعة مفادها أن الرد على هذه السياسات لن يكون مؤقتا أو بسيطا، بل يتجه نحو تلقين الإدارة الأمريكية "درسا تاريخيا" يضع حدا للتوترات الجارية، في إشارة إلى احتمال تصعيد إيراني قادم ردا على التحركات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.