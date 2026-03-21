مقتل امرأتين في قصف أوكراني طال مدينة بيلجورود الروسية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 6:56 م | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 6:56 م

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت، مقتل امرأتين على الأقل في منطقة بيلجورود المتاخمة للحدود الأوكرانية جراء قصف أوكراني.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف، في منشور له على تطبيق تليجرام، إن القصف استهدف منشأة للخدمات الاجتماعية في قرية سمورودينو.

وأضاف أن القرية الواقعة في مقاطعة جرايفورون تبعد بضعة كيلومترات فقط عن الحدود الأوكرانية.

وأشار جلادكوف إلى انتشال امرأة ثالثة من تحت الأنقاض وتبين إصابتها بجروح خطيرة.

وتقع منطقة بيلجورود في مرمى الطائرات المسيرة والمدفعية الأوكرانية، إذ تستخدم كييف القصف عبر الحدود كأحد تكتيكاتها في التصدي للهجوم الروسي.

