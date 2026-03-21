مهاجمة رجال شرطة في برلين لدى احتفال خريجي الثانوية العامة

قالت السلطات الألمانية اليوم السبت إن الحفلات في الهواء الطلق التي أقامها مئات من خريجي الثانوية العامة في برلين شهدت تصعيدا وصل إلى مهاجمة رجال الشرطة.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، شهدت العاصمة الألمانية احتفالات يومية في بعض المنتزهات، خلفت وراءها أكواما كبيرة من القمامة والزجاجات المهشمة.

وفي الأسبوع الأخير من المدارس قبل الاختبارات، المعروف في ألمانيا باسم "أبيتور"، ينظم الطلاب في العديد من المدارس أسابيع من الاحتفالات بزي مختلف كل يوم.

واحتشد ما يصل إلى 1000 من الشباب قرب نموذج النظام الشمسي (بلانيتيريوم) في حي برينتسلاور بيرج أمس الجمعة، فيما أفادت الشرطة بتشغيل موسيقى بصوت صاخب وإلقاء زجاجات فارغة.

وبعدما تحدثت الشرطة مع المحتفلين تم إلقاء الزجاجات والألعاب النارية عليهم، مما أدى لإخلاء الشرطة للمنطقة.

وتم احتجاز خمسة شباب على خلفية الاشتباه في تعكير صفو السلم والاعتداء. وتم التحقيق إجمالا في 15 حالة من الإيذاء البدني الشديد وتخريب الممتلكات والنشل.