تراجع طفيف في جرائم اليمين المتطرف بألمانيا خلال عام 2025

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت أن عدد الجرائم الجنائية وأعمال العنف المرتبطة باليمين المتطرف قد انخفض في ألمانيا العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكدت الوزارة، في ردها على استجواب برلماني، أن السلطات سجلت 36951 جريمة تطرف يميني في عام 2025، من بينها 1395 جريمة عنف.

وللمقارنة، شهد عام 2024 ما مجموعه 42788 جريمة تطرف يميني، شملت 1488 جريمة عنف. أما في عام 2023، فقد أُبلغت الشرطة عن 28945 جريمة، من بينها 1270 جريمة عنف ذات خلفية يمينية متطرفة، وفقا لبيانات المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية.

وبين عامي 2015 و2022، ظل العدد الإجمالي للجرائم عند مستوى أقل، حيث تراوح ما بين 20500 إلى 23600 جريمة تقريبا.

من جانبها، قال رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر إيرين ميهاليتش، لشبكة (إر إند دي) الإخبارية، إن العدد المرتفع للجرائم يعكس حجم المشكلة المتجذرة مع اليمين المتطرف.