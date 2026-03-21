إسرائيل: إيران استهدفت قاعدة دييجو جارسيا بصاروخ عابر للقارات

قال رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، السبت، إن إيران أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات بمدى 4 آلاف كيلو متر، باتجاه هدف أمريكي في قاعدة "دييجو جارسيا" البريطانية وسط المحيط الهندي.

وفي بيان نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، أضاف زامير أن الصاروخ الإيراني "ثنائي المراحل ويبلغ مداه نحو 4 آلاف كيلومتر"، مدعيا أن الصاروخ "لم يُصمم لضرب إسرائيل، بل يضع عواصم أوروبية مثل برلين وباريس وروما ضمن دائرة التهديد المباشر".

واعتبر زامير أن "الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران أسهمت في إضعاف قدراتها"، مؤكدًا أن الجيش "سيواصل عملياته العسكرية بمبادرة وهجوم دون الاكتفاء بسياسة الاحتواء" وفق تعبيره.

من جانبها، قالت متحدثة الجيش الاسرائيلي إيلا واوية، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن إيران "أطلقت لأول مرة الجمعة، صاروخًا بعيد المدى يصل إلى 4 آلاف كيلومتر".

وأضافت أن منظومات الجيش الإسرائيلي "رصدت لأول مرة إطلاق النظام الإيراني صاروخًا بعيد المدى، وصل إلى مسافة تقارب 4 آلاف كيلومتر"، ولم تحدد اتجاه الصاروخ.

وادعت أن ذلك "يشكّل تهديدًا لعشرات الدول في أوروبا وآسيا وإفريقيا".

ولم يصدر تعليق فوري من إيران على التصريحات الإسرائيلية إلا أن وزارة الدفاع البريطانية أكدت في بيان السبت، أن قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي كانت هدفا لهجوم إيراني بصاروخين باليستيين، لكنهما لم يصيبا القاعدة.

وتُعد قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، الواقعة على جزيرة تابعة لبريطانيا، قاعدة استراتيجية بارزة تستضيف القاذفات الأمريكية والغواصات النووية ومدمرات الصواريخ الموجهة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، وتسببت هجماتها في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.