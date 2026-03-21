علّق رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني، أحمد صباح السلوم، على زيارة الرئيس السيسي اليوم لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وقال خلال تصريحات عبر زووم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن زيارة الرئيس السيسي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنها البحرين، تأتي تأكيدًا على دعم جمهورية مصر العربية لهم ضد الاعتداءات الإيرانية، مضيفًا أن الأزمة بينهم وبين إيران أصبحت مشكلة إقليمية، وأنهم بحاجة للدعم من الدول العربية الشقيقة.

ووصف مصر بأنها الجامعة للدول العربية دائمًا، قائلًا:"دائمًا هي التي تجمع الدول العربية وتؤكد القومية العربية وتخلي الدول العربية تحت راية واحدة".

ووجّه الشكر للرئيس السيسي على هذه الزيارة، وتأكيده على عدد من الأمور الهامة لمجلس التعاون الخليجي، ومنها الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية، قائلًا: "هذه القرارات تحتاج اتفاق دولي وعربي وإقليمي عليها لوضع حد لهذه التجاوزات والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة".

وتحدث عن تأكيد الرئيس المصري، على قرار مجلس الأمن 2817 بشأن الاعتداءات الإيرانية على المدنين والبنية التحتية وغيرها، المُخالفة للمعايير الدولية، والقوانين والمعاهدات، قائلًا إن هذا الدعم من الرئيس السيسي يؤكد على وحدة الوطن المشترك بين الدول العربية، وقوة العلاقات المصرية الخليجية.

وثمّن الدعم المصري لحق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، والذي ظهر في زيارة الرئيس السيسي والبيان الصادر قبلها، قائلًا: "هذا كله شيء مقدر ويعطينا ثقة وقوة".

وذكر أن الدعم المصري متمثلًا في رئيسها، يُعطي دول الخليج والدول العربية الدافع لتوحيد كلمتها في مواجهة هذا العدوان الإيراني عليها، الذي عطّل مصالحها، اقتصادها، وحركة الملاحة العالمية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة أخوية قصيرة إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك تأكيدًا على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتجديدًا لموقف مصر الثابت في إدانة ورفض الاعتداءات الآثمة وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات النيل من أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الزيارة بمملكة البحرين، حيث كان في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والسفيرة ريهام خليل، سفيرة مصر لدى المنامة، ثم توجه إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى الرياض.

وأوضح الشناوي أن الرئيس أكد خلال هذه الزيارة أن مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد، وأن أمنهما القومي كل لا يتجزأ، باعتبار أن أمن الخليج العربي هو امتداد للأمن القومي المصري.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عاد مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد إتمام هاتين الزيارتين الأخويتين.