السبت 21 مارس 2026 10:27 م القاهرة
إسرائيل.. إصابة 40 شخصا إثر هجوم صاروخي إيراني في ديمونة

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 10:16 م | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 10:16 م

أصيب 40 شخصا على الأقل إثر هجوم إيراني بصاروخ على إسرائيل مساء اليوم السبت.

وأفادت منظمة نجمة داود الحمراء بأن هناك صبيا /10 أعوام/ من بين المصابين في ديمونة جنوبي إسرائيل، وتعرض لجروح خطيرة جراء شظايا صاروخ، كما تعرضت امرأة لإصابات متوسطة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مبنى في ديمونة قد انهار بسبب ارتطام الصاروخ.

يشار إلى أن بلدة ديومونة الصحراوية تضم المفاعل النووي الإسرائيلي الذي يعتبر محميا بشدة.

وكانت إيران أعلنت أمس الجمعة أن منشأتها النووية في نطنز قد تعرضت لهجوم.

وأصيب عدة أشخاص أيضا شمالي إسرائيل في هجمات شنها حزب الله، بحسب وسائل إعلامية.

