رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم من الحدود الشمالية: لن نتوقف حتى إبعاد التهديد عن الحدود

قال رئيس الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إن العمليات العسكرية في الجبهة الشمالية لن تتوقف حتى تحقيق هدف إبعاد "تهديدات" حزب الله عن الحدود وضمان أمن المستوطنات لفترات طويلة.

​جاءت تصريحات زامير خلال جولة ميدانية أجراها، اليوم السبت، في منطقتي "المطلة" و"كريات شمونة" عند الحدود اللبنانية، بمشاركة قادة كبار في الجيش من بينهم قائد الجبهة الداخلية وقائد الفرقة 91 المسؤولة عن القطاع الشمالي.

​والتقى زامير خلال الجولة برؤساء المجالس المحلية في تلك المناطق، حيث شدد على أن استمرار الهجمات وضرب الأهداف في الجانب اللبناني مرتبط بما وصفه "صمود الجبهة الداخلية"، مشيرا إلى أن التعليمات الصادرة لوزارة الجيش تهدف إلى تغيير الواقع الأمني على الحدود بشكل جذري، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

​وتأتي هذه الجولة في ظل تصعيد مستمر وتوقعات بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان، حيث تضع القيادة العسكرية الإسرائيلية هدف إبعاد قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني كأولوية للمرحلة المقبلة، بالتوازي مع استمرار المواجهة المباشرة مع إيران.