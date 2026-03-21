• المحطة توقفت عن العمل كليا الخميس، وفق وكالة الأنباء اللبنانية ومؤسسة "كهرباء لبنان"..

تعاني 60 بلدة في جنوب لبنان من انقطاع الكهرباء، لليوم الثالث على التوالي، إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة كهرباء رئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، السبت، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف، الخميس، محطة الكهرباء في بلدة السلطانية بقضاء بنت جبيل جنوبا، أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بالمحطة.

وأضافت أن الأضرار تسببت في "توقف عمل المحطة كليا"، لافتة إلى أنها تغذي بالطاقة أكثر من 60 بلدة وقرية في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون جنوبي لبنان، حيث لا تزال الكهرباء مقطوعة.

والخميس، قالت مؤسسة "كهرباء لبنان" (حكومية) أن "الاعتداءات الإسرائيلية طالت المحطة الرئيسية لتحويل الكهرباء في بلدة السلطانية، ما أدى إلى توقف المحطة كليا عن العمل، دون وقوع خسائر في الأرواح".

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.

وحتى مساء السبت بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 1024 قتيلاً بينهم 118 طفلاً و79 امرأة، أما عدد الجرحى فبلغ 2740 شخصاً بينهم 370 طفلاً و419 امرأة، وأكثر من مليون نازح.