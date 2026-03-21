سفير تركيا بالإمارات: علاقات البلدين ركيزة للاستقرار في المنطقة

أكد سفير تركيا لدى أبوظبي لطف الله غوكتاش، أن العلاقات بين بلاده والإمارات العربية المتحدة ستظل من "الركائز الأساسية التي لا غنى عنها للاستقرار والازدهار في المنطقة".

جاء ذلك في بيان نشره السبت بمناسبة الذكرى الـ53 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال غوكتاش إن العلاقات بين البلدين شهدت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات تعمقت في جميع المجالات بعد ارتقائها إلى المستوى الاستراتيجي في عام 2023.

وذكر أن "علاقات الأخوة بين البلدين ستظل من الركائز الأساسية للاستقرار والازدهار في المنطقة".

كما أعرب غوكتاش عن سعادته بالاحتفال بهذه الذكرى مع الأصدقاء في الإمارات، مجددا عزم البلدين على تعزيز وتعميق الشراكة بينهما.