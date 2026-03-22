أرقام سلبية من سقوط الأهلي أمام الترجي بثلاثية

سجّلت هزيمة الأهلي أمام الترجي عدة أرقام سلبية بارزة في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك بعد خسارته على استاد القاهرة، في سابقة تُعد الأولى من نوعها.

وشهدت المباراة تسجيل الترجي أكبر عدد من الأهداف له في شباك الأهلي على ملعبه، كما تلقى مصطفى شوبير أكبر عدد من الأهداف في مباراة أفريقية خلال مسيرته.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة، حقق الترجي إنجازًا تاريخيًا بتفوقه على الأهلي ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى، في حين واصل الأهلي سلسلة نتائجه السلبية، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة هذا الموسم.