أمطار غزيرة ورياح نشطة تضرب غرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في غرب المدينة، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وظهور تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، وصاحب سقوط الأمطار نشاط ملحوظ في حركة الرياح، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة.

وكان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، قد وجه في بيان صحفي سابق برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية، تزامنًا مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، مع نشاط ملحوظ للرياح.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وشركات الصرف الصحي بالتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع تجمعات المياه وضمان سيولة الحركة المرورية، مع استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر.

كما وجه المحافظ بمتابعة الموقف لحظيًا عبر غرف العمليات، ومراجعة جاهزية الشنايش وطلمبات الرفع، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب أماكن الخطر، خاصة مع اضطراب حالة البحر ونشاط الرياح.